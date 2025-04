Vídeo: homem foge após bater em carro estacionado na Vila Prudente, em São Paulo

Um homem invadiu a contramão, bateu em um carro estacionado e fugiu na Vila Prudente, zona leste de São Paulo , na última quarta-feira (9). Após a colisão, o motorista foi flagrado trocando de lugar com o homem que vinha no banco do passageiro. O dono do carro atingido, que tinha o veículo como seu instrumento de trabalho, tenta identificar os responsáveis e arcar com o prejuízo de R$ 4 mil.