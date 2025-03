Terremoto devastador atinge Mianmar e Tailândia Mais de 150 mortos; Mianmar pede ajuda internacional após tremores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/03/2025 - 00h10 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Forte terremoto deixa ao menos 150 mortos na Tailândia e em Mianmar

Um terremoto de magnitude 7,7 abalou Mianmar e Tailândia, resultando em mais de 150 mortes e centenas de feridos. O epicentro foi localizado a 16 km da cidade de Sagaing, em Mianmar. A junta militar do país declarou estado de emergência e fez um apelo por ajuda internacional. Na Tailândia, houve momentos de pânico com evacuações devido aos danos estruturais. Em Hanói, no Vietnã, foram registrados tremores secundários. Diversos países já ofereceram assistência para lidar com a situação crítica.

Assista em vídeo - Forte terremoto deixa ao menos 150 mortos na Tailândia e em Mianmar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!