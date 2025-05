TikTok recebe multa da União Europeia por falhas na proteção de dados Plataforma deve pagar 530 milhões de euros por não proteger informações de usuários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h40 ) twitter

TikTok é multado pela UE por não garantir a proteção de dados de usuários

A União Europeia aplicou uma multa ao TikTok por não garantir a segurança dos dados de seus usuários. A penalidade financeira imposta ao aplicativo é de 530 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente 3,4 bilhões de reais.

O Departamento de Regulação do bloco europeu afirmou que a empresa não tomou medidas adequadas para evitar que informações fossem acessadas por entidades estatais da China. O TikTok reconheceu que armazenou dados de usuários europeus em servidores chineses, prática que contraria as normas do bloco. A rede social tem um prazo de seis meses para efetuar o pagamento da multa.

Em resposta, a empresa declarou que pretende contestar a decisão e assegurou que nunca compartilhou informações de usuários com o governo chinês.

