Familiares, amigos e fãs se despedem da cantora Nana Caymmi em velório no RJ

Familiares, amigos e fãs se despediram da cantora Nana Caymmi nesta sexta (2). Ela teve falência múltipla dos órgãos e morreu nesta quinta (1º), aos 84 anos. A despedida foi no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Nana estava internada desde julho de 2024, quando deu entrada no hospital com arritmia cardíaca. Segundo a equipe médica, a morte foi causada por falência múltipla dos órgãos.



