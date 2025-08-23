Trabalhadoras em risco levantam debate sobre segurança no trabalho
Advogados destacam que cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Belo Horizonte, flagrantes de mulheres limpando janelas de apartamentos sem equipamentos de segurança geraram um debate sobre a responsabilidade na proteção dos trabalhadores. Advogados destacam que cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários.
Um dos casos mostra uma mulher no 14º andar com o corpo para fora da janela sem qualquer equipamento de proteção. Outro flagrante capturou uma mulher trabalhando em uma reforma, também sem proteção. Juliana, que trabalha em um prédio próximo, registrou a cena preocupada com a falta de segurança.
Especialistas em direito trabalhista explicam que acidentes podem resultar em consequências legais para o contratante, incluindo danos morais e materiais. Dados revelam que no ano passado foram concedidos mais de 180 mil benefícios por acidentes de trabalho, gerando gastos superiores a 350 milhões de reais. Além disso, houve registro de 6.500 aposentadorias por invalidez.
Bombeiros alertam que atividades em altura exigem cuidados especiais e equipamentos de segurança. Trabalhadores sem proteção ou treinamento adequado não devem se expor a esses riscos.
Perguntas e Respostas
Quais flagrantes em Belo Horizonte chamaram a atenção sobre a segurança no trabalho em altura?
Flagrantes de mulheres limpando janelas de apartamentos e realizando reformas sem equipamentos de segurança geraram um debate sobre a responsabilidade na proteção dos trabalhadores.
Qual é a responsabilidade de quem contrata serviços de trabalho em altura?
Cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários que realizam atividades em altura.
Quais as consequências legais para contratantes em caso de acidentes de trabalho?
Acidentes podem resultar em consequências legais incluindo danos morais e materiais, com mais de 180 mil benefícios concedidos por acidentes de trabalho no último ano, gerando custos de mais de 350 milhões de reais.
Que alerta os bombeiros fazem sobre atividades em altura?
Bombeiros alertam que atividades em altura exigem cuidados especiais e equipamentos de segurança, recomendando que trabalhadores sem proteção ou treinamento adequado não devem se expor a esses riscos.
Assista ao vídeo - Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!