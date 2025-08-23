Trabalhadoras em risco levantam debate sobre segurança no trabalho Advogados destacam que cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h32 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Flagrantes em Belo Horizonte mostram mulheres limpando janelas sem segurança.

Responsabilidade pela segurança dos trabalhadores recai sobre quem contrata os serviços.

Especialistas alertam para as consequências legais de acidentes no trabalho, com alto custo para empresas.

Bombeiros destacam a necessidade de cuidados e equipamentos adequados para atividades em altura.

Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho

Em Belo Horizonte, flagrantes de mulheres limpando janelas de apartamentos sem equipamentos de segurança geraram um debate sobre a responsabilidade na proteção dos trabalhadores. Advogados destacam que cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários.

Um dos casos mostra uma mulher no 14º andar com o corpo para fora da janela sem qualquer equipamento de proteção. Outro flagrante capturou uma mulher trabalhando em uma reforma, também sem proteção. Juliana, que trabalha em um prédio próximo, registrou a cena preocupada com a falta de segurança.

Especialistas em direito trabalhista explicam que acidentes podem resultar em consequências legais para o contratante, incluindo danos morais e materiais. Dados revelam que no ano passado foram concedidos mais de 180 mil benefícios por acidentes de trabalho, gerando gastos superiores a 350 milhões de reais. Além disso, houve registro de 6.500 aposentadorias por invalidez.

Bombeiros alertam que atividades em altura exigem cuidados especiais e equipamentos de segurança. Trabalhadores sem proteção ou treinamento adequado não devem se expor a esses riscos.

‌



Perguntas e Respostas

Quais flagrantes em Belo Horizonte chamaram a atenção sobre a segurança no trabalho em altura?

Flagrantes de mulheres limpando janelas de apartamentos e realizando reformas sem equipamentos de segurança geraram um debate sobre a responsabilidade na proteção dos trabalhadores.

‌



Qual é a responsabilidade de quem contrata serviços de trabalho em altura?

Cabe a quem contrata o serviço garantir a segurança dos funcionários que realizam atividades em altura.

‌



Quais as consequências legais para contratantes em caso de acidentes de trabalho?

Acidentes podem resultar em consequências legais incluindo danos morais e materiais, com mais de 180 mil benefícios concedidos por acidentes de trabalho no último ano, gerando custos de mais de 350 milhões de reais.

Que alerta os bombeiros fazem sobre atividades em altura?

Bombeiros alertam que atividades em altura exigem cuidados especiais e equipamentos de segurança, recomendando que trabalhadores sem proteção ou treinamento adequado não devem se expor a esses riscos.

Assista ao vídeo - Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho

Corpo de advogado que teve carro esmagado por caminhão é enterrado no interior de São Paulo Homem é preso por abandonar cachorro no estacionamento do Aeroporto de Florianópolis Pás de turbina eólica se soltam após motor pegar fogo no interior do Ceará PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro Minuto JR: Brasil nega pedido da ONU para custear hospedagem de países que vão vir para a COP30 Consumo de alimentos saudáveis pode evitar o acúmulo de gordura no fígado Senador Marcos do Val faz live para atacar Moraes e volta a descumprir decisão do STF Presidente da Venezuela Nicolás Maduro convoca alistamento para toda a população Levantamento do IBGE revela que brasileiros estão morando sozinhos cada vez mais Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho Defesa de Bolsonaro presta esclarecimentos sobre supostos descumprimentos de medidas cautelares Prefeitura de Embu das Artes (SP) fecha canil clandestino onde animais eram submetidos a maus tratos Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico Presidente do Banco Central americano indica que taxa básica de juros dos EUA pode cair em breve BNDES detalha como será acesso a crédito do programa 'Brasil Soberano' Autoridades israelenses vão enviar comitiva para negociar com o Hamas a libertação de reféns Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA Astrônomos profissionais e amadores registram milhares de raios no RS Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil

