Traficante Atila Carlay preso em São Paulo

Atila Carlay da Luz, um dos criminosos mais procurados do Brasil, foi capturado em um imóvel de luxo no Jardim Paulista, São Paulo. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após sete meses de monitoramento. Atila é investigado por diversos crimes, incluindo o assalto ao Banco Central em Fortaleza em 2005.

Condenado a 32 anos por tráfico internacional de drogas, ele usava documentos falsos com o nome José de Alencar Jr. Durante a prisão, foram encontrados cartões clonados em sua residência. Atila também é suspeito de fraudes bancárias e tem ligações com facções criminosas. Após sua captura, ele foi transferido para o Rio de Janeiro para responder às acusações. A defesa do acusado não foi localizada para comentar o caso.

