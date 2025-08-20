Tragédia em Nova Iguaçu: menino de cinco anos é vítima de bala perdida

Um menino de cinco anos teve morte cerebral confirmada após ser baleado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Enzo Gabriel foi atingido enquanto brincava em frente à casa da avó. Este ano, três crianças já morreram na região metropolitana do Rio de Janeiro devido a balas perdidas.
Testemunhas relataram que um atirador encapuzado saiu de um carro e disparou contra outro homem, que foi atingido nos braços e já recebeu alta hospitalar. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense ouviu o depoimento do sobrevivente e está analisando imagens das câmeras de segurança para identificar o agressor. Enzo Gabriel foi sepultado no final da tarde. Ele é a 13ª criança atingida por balas perdidas na região este ano. A família clama por justiça diante dessa tragédia.
