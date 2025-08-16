Tragédias ambientais e de saúde atingem Espanha, Paquistão e Argentina

Na Espanha, incêndios florestais consumiram uma área superior a 148 mil hectares, resultando no bloqueio de estradas para proteger motoristas das regiões afetadas. A França enviou dois aviões para auxiliar no combate ao fogo. No Paquistão, fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra, resultando em mais de 190 mortes em apenas um dia. Durante operações de resgate, um helicóptero caiu, vitimando todos os cinco tripulantes. Na Argentina, o número de mortes por fentanil contaminado em hospitais subiu para 100 desde maio. O presidente Javier Milei acusou aliados da oposição de encobrir um laboratório local envolvido na produção do anestésico contaminado por bactérias.
