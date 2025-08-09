Três ladrões capturados após invadir condomínio em SP Quadrilha usava controle clonado para acessar prédios na zona sul JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/08/2025 - 00h04 (Atualizado em 09/08/2025 - 00h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três ladrões foram detidos após invadir um condomínio na Zona Sul de São Paulo.

Criminosos usaram um controle de portão clonado para acessar o local.

Durante a fuga, dois assaltantes foram capturados e um menor apreendido.

Investigações revelaram esquema com clonagem de controles e roubo de itens dos moradores.

Na tarde desta sexta-feira (8), três criminosos foram detidos após invadirem um condomínio na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que os ladrões fugiram do local antes de serem pegos pela polícia.

Os criminosos utilizaram um controle de portão clonado para acessar o condomínio no bairro do Paraíso. Durante a fuga, dois dos assaltantes foram capturados, enquanto um menor foi apreendido ainda dentro do local. Mais cedo, uma operação policial resultou na prisão de 12 homens suspeitos de roubarem condomínios em Moema, também na zona sul.

As investigações revelaram um esquema complexo com divisão de tarefas, incluindo clonagem de controles remotos e invasão de apartamentos. A quadrilha também contava com manobristas que furtavam dispositivos dos carros dos moradores. Parte dos itens roubados já foi recuperada pela polícia.

