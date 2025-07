Trump assina decreto com exceções para produtos brasileiros Petróleo e aviões Embraer são isentos de tarifa de 50% JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 00h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 00h00 ) twitter

Governo americano divulga lista com quase 700 produtos brasileiros que não serão taxados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto impondo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o país. No entanto, uma lista com 694 exceções foi divulgada, incluindo itens significativos como petróleo, aviões da Embraer e suco de laranja.

A decisão trouxe alívio para setores como o de petróleo e aço, que não serão afetados pela nova taxa. A exportação de petróleo gerou mais de 7 bilhões de dólares para o Brasil no ano passado, enquanto ferro e aço movimentaram pelo menos 5,6 bilhões de dólares. A bolsa de valores de São Paulo registrou alta com destaque para as ações da Embraer e da Petrobras.

Entre os produtos que ainda serão taxados em 50% estão café, carnes bovina, de frango e peixe, soja, milho e arroz. Trump justificou a taxação mencionando questões políticas internas no Brasil relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Associações industriais reagiram ao anúncio. A Associação das Indústrias de Pescado expressou preocupação com as tarifas, enquanto a Associação dos Exportadores de Sucos recebeu com alívio a inclusão do suco de laranja na lista de exceções. A Embraer destacou a importância estratégica das suas atividades para as economias do Brasil e dos EUA.

