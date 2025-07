Justiça do RJ torna réu o rapper Oruam por tentativa de homicídio

A Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o rapper Oruam e um amigo dele por tentativa de homicídio. O caso aconteceu na semana passada, quando policiais civis foram atacados com pedras durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A denúncia do Ministério Público do Rio tem como base o laudo da perícia realizada em frente à casa de Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam. Os peritos identificaram sete pedras que teriam sido arremessadas pelo rapper e os amigos.



