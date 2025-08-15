Trump critica Brasil e defende Bolsonaro em coletiva Presidente dos EUA aborda tarifas comerciais e apoio a Bolsonaro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h22 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump critica o Brasil por tarifas comerciais elevadas que impactam as relações entre os países.

Possibilidade de novas tarifas superiores a 50% devido à compra de petróleo russo pelo Brasil.

Presidente dos EUA expressa apoio a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Deputado Eduardo Bolsonaro comenta sobre sanções dos EUA e o impasse no Supremo Tribunal Federal.

Em uma coletiva de imprensa no Salão Oval, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, criticou o Brasil por sua postura comercial, classificando-o como um parceiro desfavorável devido às altas tarifas impostas. Ele mencionou que o Brasil impõe tarifas elevadas que dificultam as relações comerciais e indicou a possibilidade de novas tarifas superiores a 50% devido à compra de petróleo russo pelo Brasil.

Trump também expressou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar no Brasil. Ele afirmou ter confiança na honestidade de Bolsonaro e criticou as leis brasileiras que tratam ex-presidentes desfavoravelmente.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou em Washington sobre a expectativa de novas sanções dos EUA contra o Brasil. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal enfrenta dificuldades para resolver o impasse com os Estados Unidos, considerados a maior potência econômica global.

‌



