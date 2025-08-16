Trump e Putin discutem Ucrânia no Alasca sem acordo final

Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca para discutir a situação na Ucrânia.
Apesar de relatar avanços, nenhum acordo definitivo foi alcançado durante o encontro.
Putin homenageou a cooperação EUA-União Soviética antes da reunião.
Novos encontros são esperados para continuar as negociações.
Os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia se reuniram no Alasca para discutir a situação na Ucrânia. Apesar de relatarem avanços nas negociações, nenhum acordo definitivo foi alcançado.
A comitiva de Trump partiu de Washington cedo pela manhã, enquanto Putin saiu de Moscou, parando em Magadã para homenagear a cooperação EUA-União Soviética na Segunda Guerra Mundial antes de seguir viagem. No Alasca, um território que já pertenceu ao Império Russo, os líderes foram recebidos com um sobrevoo militar americano antes de iniciarem as conversas a portas fechadas.
Após quase três horas de reunião, ambos confirmaram progresso nas discussões sobre a Ucrânia, mas destacaram a necessidade de novos encontros para alcançar um acordo final.
Quem se reuniu no Alasca para discutir a situação na Ucrânia?
Os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia se reuniram no Alasca.
Qual foi o resultado da reunião entre Trump e Putin?
Embora tenham relatado avanços nas negociações, nenhum acordo final foi alcançado.
O que Trump e Putin fizeram antes da reunião?
Trump partiu de Washington e Putin fez uma parada em Magadã para homenagear a cooperação EUA-União Soviética na Segunda Guerra Mundial antes de seguir para o Alasca.
Qual a expectativa após a reunião entre os líderes?
Ambos destacaram a necessidade de novos encontros para alcançar um acordo final sobre a Ucrânia.
