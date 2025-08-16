Trump e Putin discutem Ucrânia no Alasca sem acordo final Líderes relatam avanços em negociações; novo encontro é esperado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h10 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca para discutir a situação na Ucrânia.

Apesar de relatar avanços, nenhum acordo definitivo foi alcançado durante o encontro.

Putin homenageou a cooperação EUA-União Soviética antes da reunião.

Novos encontros são esperados para continuar as negociações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia se reuniram no Alasca para discutir a situação na Ucrânia. Apesar de relatarem avanços nas negociações, nenhum acordo definitivo foi alcançado.

A comitiva de Trump partiu de Washington cedo pela manhã, enquanto Putin saiu de Moscou, parando em Magadã para homenagear a cooperação EUA-União Soviética na Segunda Guerra Mundial antes de seguir viagem. No Alasca, um território que já pertenceu ao Império Russo, os líderes foram recebidos com um sobrevoo militar americano antes de iniciarem as conversas a portas fechadas.

Após quase três horas de reunião, ambos confirmaram progresso nas discussões sobre a Ucrânia, mas destacaram a necessidade de novos encontros para alcançar um acordo final.

Quem se reuniu no Alasca para discutir a situação na Ucrânia?

Os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia se reuniram no Alasca.

‌



Qual foi o resultado da reunião entre Trump e Putin?

Embora tenham relatado avanços nas negociações, nenhum acordo final foi alcançado.

O que Trump e Putin fizeram antes da reunião?

Trump partiu de Washington e Putin fez uma parada em Magadã para homenagear a cooperação EUA-União Soviética na Segunda Guerra Mundial antes de seguir para o Alasca.

‌



Qual a expectativa após a reunião entre os líderes?

Ambos destacaram a necessidade de novos encontros para alcançar um acordo final sobre a Ucrânia.

Veja também

‌



PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Regulação das redes sociais no Brasil será feita em dois projetos de lei Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025 Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP) Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022 Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro Caminho escolhido pelo governo para amenizar efeitos do tarifaço deve impactar gastos públicos Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012 Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!