Trump e Putin se encontram no Alasca para discutir paz Reunião exclui Zelensky e aborda troca de territórios entre Rússia e Ucrânia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 23h36 (Atualizado em 08/08/2025 - 23h36 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump e Putin se encontrarão no Alasca para discutir paz entre Rússia e Ucrânia.

A reunião abordará uma possível troca de territórios, com Putin sinalizando um cessar-fogo.

O presidente ucraniano Zelensky não participará, considerando a exclusão injusta.

Trump indicou ameaça de sanções a países como Índia, China e Brasil por negociações com a Rússia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia poderia ter escalado para uma guerra mundial, mas foi evitado pela intervenção americana. Trump e Vladimir Putin, líder russo, marcaram um encontro para a próxima sexta-feira no Alasca.

Durante a reunião, está prevista a discussão sobre uma possível troca de territórios entre Rússia e Ucrânia como parte de um acordo de paz. Putin teria sinalizado que aceitaria um cessar-fogo, desde que mantivesse o controle dos territórios já ocupados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não participará do encontro, o que ele considerou injusto.

As declarações de Trump ocorreram na Casa Branca, ao lado dos líderes do Azerbaijão e da Armênia, que assinaram um acordo de paz para encerrar um longo conflito territorial. Este acordo permitirá a criação de uma nova rota comercial chamada Via Trump para a Paz e a Prosperidade Internacionais.

A perspectiva de diálogo reduziu a tensão nos mercados de petróleo. Trump também ameaçou sanções contra a Índia e outros países como China e Brasil por negociarem com a Rússia, embora não tenha anunciado novas tarifas. O presidente americano agradeceu por sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz devido aos seus esforços de mediação.

