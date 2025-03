Trump pede a Putin que poupe a vida dos militares ucranianos cercados pelas tropas russas JR na TV|Do R7 14/03/2025 - 23h14 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h24 ) twitter

O presidente Donald Trump pediu para Vladimir Putin poupar a vida de militares ucranianos que estão cercados pelas tropas russas. Em pronunciamento, Putin disse que vai poupar a vida dos que se renderem na região russa de Kursk. A Ucrânia negou a informação e afirmou que as tropas que estava em Kursk recuaram. Trump revelou que terá mais informações sobre o acordo na próxima segunda-feira (17). O presidente russo concorda com a trégua, mas exige condições como a suspensão de ajuda militar do ocidente à Ucrânia e a ocupação definitiva dos territórios invadidos.

