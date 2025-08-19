Trump quer proibir urnas eletrônicas e voto por correio nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sua intenção de assinar uma ordem executiva para proibir o voto por correio e o uso de urnas eletrônicas no país. Durante declaração no salão oval da Casa Branca, ele classificou a votação pelo correio como corrupta e afirmou que as urnas eletrônicas são significativamente mais caras do que as cédulas de papel.
A proposta visa ser implementada antes das eleições de meio de mandato em 2026, quando todos os membros da Câmara de Representantes e um terço do Senado serão eleitos. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório e pode ser realizado pelo correio antes do dia oficial das eleições. Especialistas defendem o voto por correio como comum em países como Canadá, Reino Unido e Alemanha. Na eleição presidencial de 2024, cerca de um terço dos americanos votou dessa forma.
