Ucrânia ataca Belgorod com drones; feridos são socorridos

A Ucrânia lançou ataques com drones na cidade russa de Belgorod, próxima à fronteira ucraniana. Em um dos incidentes, câmeras de segurança capturaram o momento em que um carro foi atingido por um drone e explodiu. O veículo seguiu por alguns metros antes de colidir com um poste. Os ocupantes saíram atordoados, mas foram socorridos ainda na calçada e não correm risco de vida.
Em outro ataque, um drone atingiu um prédio residencial, resultando em treze pessoas feridas. Esses eventos ocorreram na véspera de uma reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. A pauta do encontro inclui a discussão sobre um possível acordo de paz para o conflito entre Ucrânia e Rússia, que já dura mais de três anos.
