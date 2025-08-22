Logo R7.com
União Europeia firma acordo com EUA para reduzir tarifas

Bloco europeu aceita tarifa de 15% e prioriza produtos americanos

  • Estados Unidos e União Europeia assinaram acordo comercial com tarifa de 15% sobre exportações de carros, remédios e semicondutores.
  • Bloco europeu eliminará tributos sobre produtos industriais dos EUA e priorizará a compra de produtos agrícolas e frutos do mar americanos.
  • Européia investirá US$ 750 bilhões em setores de gás, petróleo e energia nuclear.
  • Mudanças em políticas migratórias nos EUA resultaram em deportações e suspensão de proteção a imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal.

 

EUA e União Europeia assinam acordo comercial sobre a exportação de produtos
EUA e União Europeia assinam acordo comercial sobre a exportação de produtos

Os Estados Unidos e a União Europeia assinaram um acordo comercial que estabelece uma tarifa de 15% sobre a exportação de carros, remédios e semicondutores para o mercado americano. O bloco europeu também se comprometeu a eliminar tributos sobre produtos industriais dos EUA e a priorizar a compra de produtos agrícolas e frutos do mar norte-americanos. Além disso, os europeus investirão US$ 750 bilhões em setores de gás, petróleo e energia nuclear.

A redução da tarifa sobre carros, de 27,5% para 15%, foi bem recebida pelos fabricantes europeus. Nos Estados Unidos, mudanças nas políticas migratórias resultaram na suspensão de uma proteção para imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal, colocando em risco a permanência de aproximadamente 60 mil pessoas. Durante a primeira semana de agosto, cerca de 1.500 deportações foram realizadas diariamente.

O presidente Donald Trump reuniu-se com forças de segurança em Washington para discutir operações destinadas a garantir a segurança na capital e indicou que ações semelhantes podem ocorrer em outros estados.

Perguntas e Respostas

Qual foi o principal conteúdo do acordo comercial entre a União Europeia e os EUA?


O acordo estabelece uma tarifa de 15% sobre a exportação de carros, remédios e semicondutores para o mercado americano, além da eliminação de tributos sobre produtos industriais dos EUA.

Que compromissos a União Europeia assumiu em relação aos produtos dos EUA?


A União Europeia se comprometeu a priorizar a compra de produtos agrícolas e frutos do mar norte-americanos.

Qual foi a reação dos fabricantes europeus em relação à redução da tarifa sobre carros?


A redução da tarifa sobre carros de 27,5% para 15% foi bem recebida pelos fabricantes europeus.

Como as mudanças nas políticas migratórias dos EUA afetaram imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal?

As mudanças resultaram na suspensão de proteção para esses imigrantes, colocando em risco a permanência de aproximadamente 60 mil pessoas e levando a cerca de 1.500 deportações diárias na primeira semana de agosto.

