União Europeia firma acordo com EUA para reduzir tarifas
Bloco europeu aceita tarifa de 15% e prioriza produtos americanos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Os Estados Unidos e a União Europeia assinaram um acordo comercial que estabelece uma tarifa de 15% sobre a exportação de carros, remédios e semicondutores para o mercado americano. O bloco europeu também se comprometeu a eliminar tributos sobre produtos industriais dos EUA e a priorizar a compra de produtos agrícolas e frutos do mar norte-americanos. Além disso, os europeus investirão US$ 750 bilhões em setores de gás, petróleo e energia nuclear.
A redução da tarifa sobre carros, de 27,5% para 15%, foi bem recebida pelos fabricantes europeus. Nos Estados Unidos, mudanças nas políticas migratórias resultaram na suspensão de uma proteção para imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal, colocando em risco a permanência de aproximadamente 60 mil pessoas. Durante a primeira semana de agosto, cerca de 1.500 deportações foram realizadas diariamente.
O presidente Donald Trump reuniu-se com forças de segurança em Washington para discutir operações destinadas a garantir a segurança na capital e indicou que ações semelhantes podem ocorrer em outros estados.
Perguntas e Respostas
Qual foi o principal conteúdo do acordo comercial entre a União Europeia e os EUA?
O acordo estabelece uma tarifa de 15% sobre a exportação de carros, remédios e semicondutores para o mercado americano, além da eliminação de tributos sobre produtos industriais dos EUA.
Que compromissos a União Europeia assumiu em relação aos produtos dos EUA?
A União Europeia se comprometeu a priorizar a compra de produtos agrícolas e frutos do mar norte-americanos.
Qual foi a reação dos fabricantes europeus em relação à redução da tarifa sobre carros?
A redução da tarifa sobre carros de 27,5% para 15% foi bem recebida pelos fabricantes europeus.
Como as mudanças nas políticas migratórias dos EUA afetaram imigrantes de Honduras, Nicarágua e Nepal?
As mudanças resultaram na suspensão de proteção para esses imigrantes, colocando em risco a permanência de aproximadamente 60 mil pessoas e levando a cerca de 1.500 deportações diárias na primeira semana de agosto.
Assista ao vídeo - EUA e União Europeia assinam acordo comercial sobre a exportação de produtos
Veja também
Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!