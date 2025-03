Varejo brasileiro registra terceira queda mensal consecutiva em janeiro Setores farmacêutico e de supermercados são os mais afetados, aponta IBGE JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 15/03/2025 - 00h35 (Atualizado em 15/03/2025 - 00h35 ) twitter

As vendas no varejo no Brasil caíram pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, conforme dados do IBGE. A gerente de loja Elisângela observou que os consumidores estão mais cautelosos, priorizando a pesquisa de preços e prazos. O setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria liderou a queda, seguido por supermercados, produtos alimentícios, móveis, eletrodomésticos, tecidos, roupas e sapatos.

Em contraste, houve aumento nas vendas de materiais para escritório, informática, comunicação, combustíveis, lubrificantes e artigos de uso pessoal e doméstico. Apesar das variações próximas de zero, o acumulado de 12 meses ainda indica um crescimento de quase 5% no varejo.

Um professor de economia da Fundação Getúlio Vargas explicou que a oscilação no consumo era previsível devido ao aumento dos juros e à inflação de alimentos, o que levou o Banco Central a ajustar o custo do crédito.

