Vasco avança na Copa do Brasil após disputa de pênaltis contra Operário Equipe carioca garante vaga nas oitavas de final com atuação decisiva do goleiro Léo Jardim JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h31 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h31 )

O Vasco garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Operário do Paraná em uma disputa acirrada de pênaltis em São Januário. A partida terminou empatada no tempo regulamentar após Rayan abrir o placar no fim do primeiro tempo e o Operário empatar no último ataque.

Durante a série de cobranças, que totalizou 18 pênaltis, o goleiro Léo Jardim brilhou ao defender três tentativas, assegurando a vitória dos vascaínos. Com a classificação garantida, o Vasco se prepara para enfrentar o Fluminense no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Maracanã e contará com transmissão exclusiva da RECORD. O técnico Fernando Diniz enfrentará seu antigo clube em um momento crucial do campeonato.

