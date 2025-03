Veja a previsão do tempo para o sábado (1º) de Carnaval em todo o país JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fevereiro foi o mês mais quente para os paulistanos desde 2014, e as altas temperaturas devem continuar até a segunda quinzena de março. Cidades das regiões Norte e Nordeste, como São Luís, Palmas e Salvador, estão em alerta para chuvas volumosas e alagamentos. No sul do país, temporais são esperados em cidades como Bajé, Pelotas e Chuí. No Rio de Janeiro, o fim de semana promete sol e calor, mas com previsão de chuvas isoladas na segunda-feira (3). A previsão também indica temperaturas elevadas em capitais como Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #PrevisãodoTempo