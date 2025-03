Vendas do varejo caem pelo terceiro mês seguido em janeiro, aponta IBGE JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h06 ) twitter

Uma pesquisa mensal do IBGE revelou que o varejo brasileiro registrou crescimento nas vendas de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, além de combustíveis, lubrificantes e artigos de uso pessoal e doméstico. No entanto, o setor enfrentou quedas significativas em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, seguidos por reduções em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas, fumo, móveis, eletrodomésticos, tecidos, roupas e calçados. Em comparação com janeiro do ano passado, as vendas subiram 3,1%, indicando que as oscilações de consumo ajudam a controlar a inflação e a manter a saúde econômica do país, segundo especialistas.

