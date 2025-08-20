Veranico eleva temperaturas durante o outono e inverno

O veranico é um fenômeno climático que pode ocorrer durante as estações de outono e inverno. Ele é caracterizado por um aumento de temperatura de pelo menos cinco graus acima da média por um período mínimo de cinco dias consecutivos. Atualmente, um bloqueio atmosférico está presente na região central do Brasil devido à circulação de ar seco em padrão anti-horário.
Esse movimento dificulta a formação de nuvens, que normalmente funcionam como uma barreira para conter o calor. Durante o dia, a ausência de nuvens permite que a radiação solar aqueça rapidamente a superfície terrestre. Ao anoitecer, sem essa cobertura, o calor acumulado se dissipa rapidamente, resultando em madrugadas mais frescas. A previsão é de que o veranico persista até o dia 25 de agosto.
