Vice-cônsul colombiana baleada em tentativa de assalto em SP

Vice-cônsul da Colômbia baleada durante tentativa de assalto em SP passa por cirurgia

A vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, foi baleada durante uma tentativa de assalto na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Um policial que estava de folga presenciou o crime e reagiu. A diplomata foi atingida no quadril e levada para um hospital na zona sul, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

Antes do ataque à vice-cônsul, os criminosos tentaram roubar uma empresária em um táxi. Imagens de segurança mostram três suspeitos fugindo em um carro após o crime. Dois deles já foram presos. A polícia investiga se o disparo que feriu Claudia partiu do policial ou dos assaltantes. A Secretaria da Segurança Pública está conduzindo as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Assista em vídeo - Vice-cônsul da Colômbia baleada durante tentativa de assalto em SP passa por cirurgia

