Vice-presidente dos EUA protagoniza incidente com troféu na Casa Branca JD Vance quase danifica troféu de time universitário de futebol americano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/04/2025 - 23h55 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h55 ) twitter

Vice-presidente dos EUA derruba troféu e rouba a cena durante evento na Casa Branca

Durante uma cerimônia na Casa Branca, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, tornou-se o centro das atenções ao tentar levantar o troféu de um time de futebol americano universitário. A base caiu no chão, quase atingindo-o. Após o incidente, ele rapidamente recolocou a base e optou por segurar apenas a parte superior do troféu para a foto oficial. Nas redes sociais, Vance, admirador do time, brincou sobre o ocorrido, mencionando a vitória do Ohio.

