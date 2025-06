1 milhão de adolescentes são vítimas de trabalho infantil no Brasil

O trabalho infantil faz parte da realidade de 1 milhão de adolescentes no Brasil. As vítimas recebem menos de R$ 650 por mês. Um relatório divulgado nesta quinta-feira (12), mostra que cerca de 1 milhão de adolescentes, de 14 a 17 anos, estão envolvidos em trabalho infantil no Brasil. Os dados são dos primeiros três meses de 2025. Isso representa 77% de todos os adolescentes ocupados no país. Os que atuam legalmente são como Jovem Aprendiz ou estagiário.



