16 milhões de aparelhos roubados são incluídos no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição

Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados já foram incluídos no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. O aplicativo Celular Seguro, do Governo Federal, é outra ferramenta importante no combate a este tipo de crime. Esse cadastro reúne as informações de bloqueios feitos por meio do aplicativo e por solicitações às operadoras, bem como registros em boletins de ocorrência.



