16 milhões de aparelhos roubados são incluídos no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição

Aplicativo Celular Seguro ajuda a verificar e bloquear aparelhos problemáticos

Mais de 16 milhões de celulares furtados ou roubados já foram incluídos no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. O aplicativo Celular Seguro, do Governo Federal, é outra ferramenta importante no combate a este tipo de crime. Esse cadastro reúne as informações de bloqueios feitos por meio do aplicativo e por solicitações às operadoras, bem como registros em boletins de ocorrência.

