16 pessoas são presas suspeitas de aplicar golpes pela internet

16 pessoas foram presas, suspeitas de aplicar golpes pela internet. A quadrilha teria causado um prejuízo de mais de R$ 800 mil. Os mandados de prisão foram cumpridos em quatro estados. Segundo a investigação, as vítimas eram enganadas com falsos anúncios de vendas de veículos e de gado. O suspeito de ser o mentor do esquema está preso em Cuiabá, onde cumpre mais de 40 anos de prisão por crimes como homicídio, tráfico e roubo. Anne Cristina Casaes da Silveira, de 38 anos, foi presa nesta terça-feira (15), em Minas Gerais. Segundo a polícia, ela é viúva de um ex-chefe do Comando Vermelho no Mato Grosso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!