JR 24H

17 suspeitos de quadrilha especializada em roubo a condomínios residenciais são presos em SP

Operação prende 17 suspeitos e recupera parte das joias roubadas em assaltos a prédios de luxo

JR na TV|Do R7

Fim da linha para mais uma quadrilha que se especializou no roubo a condomínios. Dezessete suspeitos de pertencer ao bando foram presos hoje em São Paulo. Em um desses arrastões, os criminosos chegaram a cortar a internet do prédio, para agir com mais facilidade. Eles levaram joias avaliadas em R$ 3 milhões. Logo cedo os policiais cumpriram os mandados de prisão em São Paulo e em cinco cidades da região metropolitana. A investigação que levou às prisões de hoje começou após o roubo a um edifício residencial de alto padrão no mês de maio, no centro da capital paulista.

