2024 foi o ano com mais incidentes aéreos na última década no Brasil. Foram mais de 2.400. Em 2025, o Brasil já registrou quase 300 ocorrências apenas no início deste ano. Um desses incidentes ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo , quando um passageiro acionou a escada inflável durante a decolagem, sendo removido do voo pela Polícia Federal. Dados revelam que falhas no sistema são uma causa comum, com o mau funcionamento do motor responsável por 51 ocorrências. Além disso, colisões com aves foram registradas 25 vezes. Especialistas destacam que a manutenção adequada das aeronaves e o treinamento dos pilotos são cruciais para reduzir riscos no transporte aéreo, que, embora considerado o mais seguro, não está isento de incidentes.



