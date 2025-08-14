28 suspeitos de invadir apartamentos são presos em São Paulo

Os roubos a condomínios tem assustados moradores de São Paulo. Vinte e oito suspeitos de invadir apartamentos foram presos nos últimos dias. Por causa da onda de assaltos moradores investem cada vez mais em tecnologia para se proteger. Três ladrões entraram de carro no condomínio em Osasco usando um controle remoto clonado. Assim que viram os criminosos, os porteiros acionaram o 190. Ao perceber a chegada da polícia, dois assaltantes fugiram. Um deles ficou para trás, foi preso e contabiliza seis passagens por roubo a residências.



