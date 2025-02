37 suspeitos são presos por integrar quadrilha de extorsão e roubo de celulares no RJ

A polícia prendeu 37 suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de celulares no Rio de Janeiro. Os criminosos invadiam o sistema operacional do aparelho e, com os dados pessoais, extorquiam dinheiro das vítimas. A identificação dos suspeitos aconteceu após dois anos de investigação; segundo os agentes, a quadrilha é composta por 43 pessoas.



