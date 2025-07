40% de clientes bancários já foram vítimas de fraudes com a troca de cartões, aponta Febraban

Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos apontou que 40% de clientes bancários já foram vítimas de fraudes com a troca de cartões. Criminosos se passam por prestadores de serviço e depois de passar o cartão na maquininha devolvem outro muito parecido. Em São Paulo, um homem perdeu R$ 35 mil desse jeito. Segundo a Febraban, três em cada dez brasileiros foram vítimas de golpes financeiros com cartão em 2024. Os prejuízos passaram de R$ 10 bilhões, e a maioria das vítimas tem mais de 60 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!