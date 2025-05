5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente seleciona 100 propostas de combate às mudanças climáticas

A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente selecionou 100 propostas para o enfrentamento das mudanças climáticas. O encontro, que não era realizado há 11 anos, contou com a participação da ministra Marina Silva no encerramento, em Brasília. Entre as propostas estão incentivos à agricultura sustentável e ampliação de áreas verdes nas cidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!