9 de julho é o dia mais breve do ano; entenda

O dia 9 de julho foi o mais breve do ano de 2025. A duração de um dia é determinada pela rotação do planeta em torno do próprio eixo. Em geral, isso leva 24 horas. No entanto, nesta quarta-feira (9), esse giro foi um pouquinho mais acelerado. Entre os fatores, estão o derretimento de geleiras, grandes terremotos, deslocamentos de massas de ar, e tudo que altera a massa do planeta, que pode influenciar na velocidade de rotação. Com isso, muda o tempo de duração do dia. Porém, a mudança é minúscula. 1,3 milissegundo a menos no dia. A título de comparação, um piscar de olhos dura em torno de 300 milissegundos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!