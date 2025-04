95% dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública têm baixo desempenho em matemática

Um relatório recente mostra que quase 95% dos alunos de terceiro ano do Ensino Médio da rede pública não tiveram desempenho adequado em Matemática. O resultado foi pior do que o registrado antes da pandemia. Em Língua Portuguesa, o nível de aprendizagem também é baixo. Menos de um terço dos alunos têm desempenho adequado. O estudo mostra ainda que aumentou a diferença de rendimento entres alunos com maior renda familiar e também a desigualdade na aprendizagem entre estudantes de acordo com a raça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!