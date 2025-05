A menos de um mês para o fim do prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não declarou o IR

A menos de um mês para o fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda, mais da metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. O prazo para entregar a declaração vai até 30 de maio. Quem atrasar paga multa, que começa em 165 reais e 74 centavos e pode chegar a 20% do imposto devido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!