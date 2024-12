Ação do Corinthians realiza o sonho de dezenas de crianças de assistirem a um jogo no estádio

No jogo entre Corinthians e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, 40 crianças tiveram uma noite especial. Elas pisaram pela primeira vez na arena e junto com os ídolos. A visita ao estádio é uma ação de responsabilidade social do Corinthians em apoio a uma instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social, que moram em comunidades no entorno da Neoquímica Arena, na zona leste de São Paulo.