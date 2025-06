Acidente com Juliana Marins traz à tona necessidade de maior fiscalização em turismo de aventura

O caso de Juliana Marins trouxe à tona a importância de redobrar os cuidados em atividades de turismo de aventura e de uma maior fiscalização. No último sábado (21), quando oito pessoas morreram depois que um balão pegou fogo e caiu em Praia Grande, Santa Catarina. Há três anos, a tragédia foi em Capitólio, Minas Gerais. Uma parede de pedra se desprendeu nos cânions e atingiu quatro embarcações. Dez pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Os acidentes não interferem na reputação do Brasil. O país foi considerado o melhor do mundo para turismo de aventura, segundo um portal americano.



