Acidente com ônibus de turismo deixa quatro mortos e 15 feridos na Bahia

Na Bahia, quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo. Cerca de 40 pessoas estavam no veículo, que tombou na pista da BR-110, no município de Catu. O motorista disse aos policiais que perdeu o controle da direção porque precisou fazer uma manobra brusca para desviar de uma carreta, que vinha no sentido contrário.