Acidente com ônibus de viagem mata pelo menos 11 pessoas em Minas Gerais

Pelo menos 11 pessoas morreram em um acidente com um ônibus de viagem, no triângulo mineiro. O motorista teria perdido o controle do veículo ao entrar na rotatória. De acordo com a empresa que opera a linha, o veículo tinha embarcado 53 passageiros nas três paradas em Anápolis, em Goiânia e Caldas Novas, no sul de Goiás. Entre os mortos, estão duas crianças de 2 e 4 anos de idade. Outros 16 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais de Araguari e Uberlândia. Uma grávida teve o braço amputado e precisou de um parto de emergência. A empresa de ônibus disse que colabora com as autoridades para investigar as causas do acidente e que presta assistência as vítimas.



