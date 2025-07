Enchente no Novo México deixam desabrigados e ao menos três mortos

No estado do Novo México, nos Estados Unidos, as enchentes deixaram inúmeras pessoas desabrigadas. Casas e carros foram arrastados. O estado decretou emergência. Não há informações oficiais sobre mortos ou feridos, mas o Corpo de Bombeiros confirmou que fez quase cem resgates. Enquanto isso, no Texas, autoridades admitem que não esperam mais encontrar sobreviventes. Até o momento, 120 pessoas morreram na tragédia e 170 continuam desaparecidas.



