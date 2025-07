Polícia de SP investiga o desaparecimento de uma adolescente de 12 anos no litoral paulista

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de uma adolescente de 12 anos, em Santos, litoral paulista. Ela saiu de casa, depois de trocar mensagens com um homem num jogo pela internet, e não voltou. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa. Conforme registrado em boletim de ocorrência, a mãe, Maria Patrícia, tentou contato com pessoas conhecidas da menina por meio das redes sociais, mas não obteve informações sobre o paradeiro dela. Ela disse que a filha não apresentou comportamento estranho antes de sumir.



