Acidente com pescador chama atenção para pesca com bombas na Bahia

Um acidente com um pescador chamou a atenção para a pesca com bombas, na Bahia. Osvaldo Pedro dos Santos estava na praia de Caixa Pregos, na ilha de Itaparica, e teve queimaduras pelo corpo e as mãos dilaceradas pelo explosivo. Ele foi levado de helicóptero a um hospital e segue internado em estado grave. A pesca com explosivos é crime ambiental, com pena de 1 a 5 anos de prisão.



