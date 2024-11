Acidente de ônibus no México resulta em 19 mortos e seis feridos

Dezenove pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente de ônibus no México. O motorista perdeu o controle do veículo após colidir com um reboque carregado de milho que se soltou de um caminhão. O ônibus caiu em uma ribanceira. Devido à escuridão, os bombeiros enfrentaram dificuldades para socorrer as vítimas, e o trabalho de resgate foi concluído apenas pela manhã. A polícia investiga a possibilidade de falha mecânica ou imprudência por parte do motorista.