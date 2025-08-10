Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos no interior de MT

11 pessoas morreram e 46 ficaram feridas em um acidnte entre um ônibus interestadual e uma carreta no quilômetro 648 da BR-163, em Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso. O veículo saiu de Cuiabá e ia para Sinop. 64 passageiros e dois motoristas estavam no veículo de dois andares, que tem capacidade para 70 pessoas. A batida frontal aconteceu em um trecho de curva, de faixa contínua, onde é proibida a ultrapassagem. O acidente foi na faixa de rolamento da carreta, depois que o motorista do ônibus invadiu a pista contrária.



