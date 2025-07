Acidente entre ônibus e carreta deixa cinco mortos e pelo menos 70 feridos em Goiás

Cinco pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e uma carreta, no norte de Goiás. Entre os mortos, três eram estudantes da Universidade Federal do Pará. As vítimas são os estudantes: Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia de Araújo Cordeiro. O motorista do ônibus, Ademilson Militão de Oliveira, e o condutor da carreta, Keyne Laurentino de Oliveira. Os estudantes seguiam para um congresso universitário da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal informou que as cinco vítimas morreram no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!