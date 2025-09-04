Acidente no Elevador da Glória deixa ao menos 15 mortos em Portugal
Tragédia provoca luto nacional e levanta questões sobre manutenção
Um acidente no elevador da Glória - uma das principais atrações turísticas de Portugal - deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos (entre elas, uma criança de três anos). O acidente aconteceu perto da principal avenida de Lisboa. Testemunhas que estavam na região disseram que o elétrico, como é chamado o bondinho em Portugal, estava em alta velocidade. E relataram um forte estrondo depois que o veículo saiu dos trilhos e bateu contra um prédio.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o que chamou de tragédia e enviou solidariedade às famílias das vítimas. O governo decretou luto nacional. A polícia investiga a causa do acidente. Existe a suspeita de falta de manutenção. O ministério público também vai abrir um inquérito.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Veja também
Últimas