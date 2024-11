Acompanhe o transporte das urnas eletrônicas às comunidades mais remotas da Amazônia

A partir desta terça-feira (22), o Jornal da Record mostra uma viagem até o Vale do Javari, na Amazônia, um dos locais mais isolados do país. Pela primeira vez, jornalistas puderam registrar a eleição em uma das aldeias indígenas do Javari. Nossa equipe acompanhou a expedição que levou aos povos originários as urnas eletrônicas.