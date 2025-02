Administração apreende celulares e instala bloqueador de sinal no maior complexo de presídios do RJ

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro apreendeu celulares e instalou um bloqueador de sinal no maior complexo de presídios do estado. A força-tarefa quer acabar com as regalias que integrantes de facções criminosas têm dentro da cadeia. Foi preciso usar uma câmera e aumentar o buraco no concreto para encontrar os aparelhos, que estavam escondidos. Em menos de uma semana, 110 celulares foram apreendidos. Os agentes também começaram a usar um bloqueador portátil de sinal para impedir a comunicação dentro do conjunto de presídios. O equipamento foi cedido - temporariamente - pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e atende a uma unidade por vez. Até o fim do mês, o governo do Rio deve abrir um processo de licitação para comprar um bloqueador definitivo.



